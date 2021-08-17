На аллее героев Небесной сотни обустроили инсталляцию к празднованию 30-й годовщины независимости

На аллее героев Небесной сотни (ул. Институтская) обустроили инсталляцию к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, однако письменного уведомления об этом мероприятии в Музей не предоставляли, сообщила пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

"О необходимости обустроить пространство аллеи Героев Небесной Сотни для празднования 30-й годовщины независимости Украины Музею сообщили устно - планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения независимости от трипольских времен до современности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Музея отметили, что организаторы мероприятия не уведомляли их письменно о планируемом обустройстве аллеи.

"Согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева такие меры в соответствии с утвержденными процедурами соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мерах официально никто не сообщал", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в Музее отметили, что не уполномочены запрещать или разрешать такие мероприятия, как и влиять на их сценарии, однако обращают внимание организаторов на мемориальный статус аллеи героев Небесной Сотни.

Там подчеркнули необходимость соблюдения правовых процедур, недопустимости вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, а все действия должны быть официально согласованным с Офисом генерального прокурора Украины.

"Также представители музея, со своей стороны, обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", - подчеркнули в пресс-службе Музея.