Первая леди Украины совершает свой первый визит в Белград

Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в Белград в воскресенье, это первый визит высокопоставленной украинской особы в Сербию после вторжения РФ в 2022 году и сигнал о том, что балканская страна отходит от Москвы, своего традиционного союзника, сообщает Reuters.

В компании своей сербской коллеги Тамары Вучич Зеленская осмотрела город и его средневековую крепость Калемегдан. Первую леди сопровождал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, также впервые посетивший Белград, как сообщает информационное агентство Tanjug.

Елена Зеленская также присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева, говорится в сообщении.

Как информирует Reuters, президент Сербии Александр Вучич пытается найти баланс между кандидатурой страны на вступление в Европейский союз и связями с Россией и Китаем, крупным торговым партнером и инвестором.

Сербия неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но до сих пор отказывалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

Вучич трижды встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским на международных форумах за рубежом, последний раз – на региональной встрече в Тиране в феврале.

С 2022 года Сербия приняла тысячи украинских беженцев, направила Украине гуманитарную помощь и пообещала помочь в разминировании страны и в ее послевоенном восстановлении.

В прошлом году в утечке секретного документа Пентагона говорилось, что Сербия согласилась поставлять оружие и боеприпасы Киеву или отправила их на Украину.