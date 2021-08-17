События

13:44 17.08.2021

"Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт - ТВ

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Командование движения "Талибан" отдало приказ боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы ранее, сообщил телеканал Sky news во вторник.

"Членам "Талибана" приказано на всех уровнях гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - приводит телеканал слова высокопоставленного представителя движения.

По данным телеканала, высокопоставленный представитель движения потребовал от подчиненных соблюдать дисциплину и не только оставить в сохранности территории иностранных дипмиссий, но и не останавливать транспорт, относящийся к посольствам.

Талибы также призвали население продолжать нормальную экономическую деятельность на фоне того, что многие жители до сих пор остаются по домам.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Теги: #талибан #афганистан
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