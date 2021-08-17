69% украинцев в 2021г поддержали бы на референдуме независимость Украины, 13% проголосовали бы против - опрос

69,4% украинцев поддержали бы провозглашение государственной независимости Украины на референдуме, если бы он проводился сегодня, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 12,7% респондентов независимость Украины бы не поддержали. 10,7% опрошенных указали, что им трудно ответить на этот вопрос, а 7,2% не принимали бы участия в референдуме.

Больше всего тех, кто поддержали бы независимость Украины – на западе страны (88,6%), а меньше всего - на Донбассе (44,9%). Наибольшее количество тех, кто не поддержал бы независимость Украины – на юге (25%), и меньше всего – на западе (4,1%).

Больше всего тех, кто поддержали бы независимость Украины, в возрастной категории 18-29 лет (79,2%), а меньше всего - в возрастной категории 70 и более лет (58,6%). Наибольшее количество тех, кто не поддержал бы независимость Украины - среди опрошенных возрастом 70 и более лет (21,6%), а наименьшее - среди опрошенных возрастом 18-29 лет (5,9%).

55% респондентов отметили, что считают Украину действительно независимым государством сейчас, через 30 лет после провозглашения независимости. 34% указали, что не считают Украину действительно независимой, а 11% затруднились ответить.

42,6% принявших участие в исследовании указали, что они и их семья больше выиграли от обретения Украиной независимости, 32% - что больше потеряли, а 25,4% - что им трудно ответить на вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3 тыс 12 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Как известно, 1 декабря 1991 года состоялся всенародный референдум, на котором за независимость Украины проголосовали 90,32% граждан, принявших участие в голосовании.