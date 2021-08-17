События

12:11 17.08.2021

В Подмосковье разбился лёгкий транспортник Ил-112В, трое погибли

2 мин читать

Опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В потерпел аварию в районе подмосковной Кубинки, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", - заявили в ОАК.

Там отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Три человека, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В, по предварительным данным, погибли, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) информированный источник.

"При наблюдении с воздуха людей с признаками жизни не обнаружено", - сказал источник.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - сказал источник.

Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа.

"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", - сказал источник.

По информации источника, пожар в двигателе предшествовал катастрофе Ил-112В.

Как сообщалось, 13 августа опытный экземпляр нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн лёгких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Теги: #рф #авикатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 16.08.2021
Гутцайт: В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики

Гутцайт: В хартии олимпийского движения написано, что спорт вне политики

16:42 13.08.2021
Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

11:08 13.08.2021
Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

19:05 12.08.2021
Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

18:44 12.08.2021
Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн таможенных платежей – офис Генпрокурора

Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн таможенных платежей – офис Генпрокурора

18:09 12.08.2021
МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

11:44 12.08.2021
Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

Более 21,9 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, максимальные за пандемию 808 умерших - оперштаб

11:18 12.08.2021
Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

12:08 10.08.2021
МИД Украины: Суд ООН несомненно признает необоснованными аргументы, заявленные Россией в контр-меморандуме по делу "Украина против РФ"

МИД Украины: Суд ООН несомненно признает необоснованными аргументы, заявленные Россией в контр-меморандуме по делу "Украина против РФ"

11:32 10.08.2021
Минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 выявлены в РФ , 792 умерших - оперштаб

Минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 выявлены в РФ , 792 умерших - оперштаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

В Киеве проходят обыски по делу о завышении стоимости ремонта дворовых проездов – прокуратура

МИД: 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана

Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы

В Киеве одна из клиник продавала новорожденных под видом суррогатного материнства – глава Нацполиции

СБУ провела антитеррористические учения в Умани, чтобы иудеи смогли спокойно отпраздновать Новый год

Немецкий борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек

Группе киевских чиновников выдвинуто подозрение в растрате на строительстве Подольского моста – прокуратура

Лапутина: Никто не имеет права прикрываться ветеранами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА