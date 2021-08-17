В Подмосковье разбился лёгкий транспортник Ил-112В, трое погибли

Опытный образец нового лёгкого транспортника Ил-112В потерпел аварию в районе подмосковной Кубинки, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", - заявили в ОАК.

Там отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Три человека, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В, по предварительным данным, погибли, сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) информированный источник.

"При наблюдении с воздуха людей с признаками жизни не обнаружено", - сказал источник.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - сказал источник.

Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа.

"Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", - сказал источник.

По информации источника, пожар в двигателе предшествовал катастрофе Ил-112В.

Как сообщалось, 13 августа опытный экземпляр нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн лёгких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.