Посольство Украины проверяет информацию о наличии украинцев на борту самолета, разбившегося в Пакистане

Посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 "Международных авиалиний Пакистана", потерпевшего крушение в пятницу, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"22.05.2020 произошла авиакатастрофа пассажирского самолета А320 (Лахор-Карачи) "Международных авиалиний Пакистана". По предварительной информации 90 пассажиров (в том числе члены экипажа) погибли. Посольство проверяет, не было ли на борту граждан Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.