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14:36 22.05.2020

Посольство Украины проверяет информацию о наличии украинцев на борту самолета, разбившегося в Пакистане

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Посольство Украины проверяет информацию о наличии украинцев на борту самолета, разбившегося в Пакистане

Посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 "Международных авиалиний Пакистана", потерпевшего крушение в пятницу, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"22.05.2020 произошла авиакатастрофа пассажирского самолета А320 (Лахор-Карачи) "Международных авиалиний Пакистана". По предварительной информации 90 пассажиров (в том числе члены экипажа) погибли. Посольство проверяет, не было ли на борту граждан Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Теги: #авикатастрофа #пакистан #airbus320
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