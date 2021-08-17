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09:44 17.08.2021

Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии

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Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии

Руководство афганского движения "Талибан" во вторник объявило всеобщую амнистию.

"Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорится в распространенном талибами заявлении, которое цитируют международные СМИ.

Госслужащим предложено вернуться на рабочие места и продолжать трудовую деятельность в привычном режиме.

Ранее представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.

"В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, будь то гражданских или военных, в безопасности. У нас нет проблем с ними. Никто не должен волноваться", - заявил он.

Теги: #афганистан #талибы
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