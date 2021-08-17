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06:29 17.08.2021

Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

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Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко пообещал украинцам, вакцинированным от COVID-19 подарок ко Дню независимости - билеты на праздничный концерт, который будет проходить на НСК "Олимпийский".

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни", - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Украинцы, которые прививаются против коронавируса COVID-19 начиная со среды, получат поощрения - ко Дню Независимости.

Министр отметил, что вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16 августа, привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 738 073 человека.

Теги: #вакцинация #подарок #минздрав
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