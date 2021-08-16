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17:46 16.08.2021

МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели

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МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели (Индия) из-за обострившегося кризиса в этой стране.

"Еще в пятницу (минувшую – ИФ) авиакомпания провела собственную оценку рисков пролета территории Афганистана в связи со сложившейся ситуацией в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", - заявили в авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина".

К настоящему времени ряд международных авиакомпаний уже принял решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.

Международный аэропорт Кабула в воскресенье прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило вечером в то же день агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.

В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Теги: #мау #афганистан
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