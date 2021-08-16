Мэр Кривого Рога погиб ориентировочно в 6-7 часов утра – полиция

Правоохранители предварительно установили, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова наступила ориентировочно около 6-7 часов утра, сообщил заместитель главы ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

"В соответствии с осмотром при участии судмедэксперта предварительно мы устанавливаем возможность данного события – это утро, приблизительно 6-6:30-7 часов утра вчерашнего дня, 15 августа", - сказал Слипчук на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, о смерти Павлова стало известно вечером 15 августа. Национальная полиция Украины отрыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.