В Днепровской областной организации партии "ОПЗЖ" соболезнуют родным погибшего мэра Павлова

В Днепровской областной организации партии "ОПЗЖ" выразили соболезнования родным погибшего мэра Павлова, заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели мэра, сообщает пресс-служба организации в фейсбуке.

"От имени областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражаем соболезнования семье и близким Константина Павлова. Ответственно заявляем, что наша партия будет добиваться расследования всех причин произошедшего - на всех уровнях, в соответствии со всеми законами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии заявили, что "…не имеют права оставить эту трагедию с "невыясненными обстоятельствами" и без наказания виновных".

Отмечается, что Павлов был украинским политиком, народным депутатом Украины 7-го, 8-го созывов. На местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Кривого Рога от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". 6 декабря 2020 года избран мэром Кривого Рога. Его поддержали 56,97% криворожан. Был женат, воспитывал сына.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его гибели.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.