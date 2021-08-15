Поиски потерявшегося на Говерле ребенка продолжаются, к поискам привлечено 245 человек и 7 собак - ГСЧС

По состоянию на вечер воскресенья потерявшегося ребенка на г. Говерла не нашли, к поискам привлечено 245 человек и 7 собак, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 продолжаются поиски мальчика, заблудившегося на г. Говерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковым работам привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

Ранее сообщалось, что 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.