США добились основной цели операции в Афганистане в борьбе с организаторами терактов 11 сентября 2001 года - Блинкен

США выполнили главную цель своего пребывания в Афганистане - нейтрализовали угрозу со стороны организаторов терактов 11 сентября 2001 года, заявил в воскресенье телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы были в Афганистане c одной главной целью - разобраться с теми, кто атаковал нас 11 сентября 2001 года. Вот почему мы отправились туда 20 лет назад", - сказа он.

"С учетом условий, которые в первую очередь стояли перед нами при входе в Афганистан, мы наших целей добились", - подчеркнул Блинкен.

При этом Блинкен отверг сравнения ухода США из Афганистана с окончанием Вьетнамской войны. Он отметил, что для Вашингтона не имеет смысла продолжать поддерживать военное присутствие в этой стране.

"С точки зрения наших стратегических соперников в мире, нет ничего другого, что они желали бы больше, чем видеть нас (США - ИФ) в Афганистане еще пять, 10, 20 лет", - сказал он.

В то же время госсекретарь признал, что, несмотря на масштабное выделение средств и подготовку, афганские войска не смогли защитить страну. Он сказал, что продвижение по стране боевиков движения "Талибан" оказалось быстрее ожидаемого.

Он также предупредил движение "Талибан", что, если его боевики вмешаются в процесс эвакуации американского персонала из Афганистана, они получат быстрый и решительный ответ. Блинкен уточнил, что США не просили талибов о чем-либо в связи с эвакуацией.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению "Талибан" не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц.