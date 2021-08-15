В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

Делегация из восьми или девяти представителей движения "Талибан" находятся в воскресенье в президентском дворце в Кабуле на переговорах с афганскими властями, сообщает CNN.

Речь идет о переговорщиках из представительства талибов в Дохе: до сих пор они курировали контакты по афганскому политическому урегулированию. В частности, в делегацию вошел Анас Хаккани - брат одного из руководителей движения "Талибан" - Сираджуддина Хаккани.

Ранее афганские власти сообщали, что цель этих переговоров - мирная передача Кабула талибам. Сами мятежники заявляли, что полностью окружили афганскую столицу, но не хотят брать ее штурмом, желая избежать кровопролития.

Со своей стороны пресс-секретарь политического офиса талибов в Катаре Мухаммал Наим опроверг информацию о приезде в Кабул заместителя лидера движения "Талибан" муллы Барадара Ахунда.

"Слухи о том, что в Кабул едет мулла Барадар Ахунд (заместитель лидера движения и глава переговорной группы) или какая-либо делегация, не соответствуют действительности", - написал он в Твиттер.