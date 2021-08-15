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12:34 15.08.2021

Глава МВД Афганистана анонсировал мирную передачу Кабула талибам

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Глава МВД Афганистана анонсировал мирную передачу Кабула талибам

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана движению "Талибан" мирно.

Министр выступил с видеообращением к населению столицы, в котором заверил, что Кабул не подвергнется нападению талибов. "Население не должно бояться, город Кабул не подвергнется нападению, и передача будет происходить мирно. Силы безопасности обеспечат безопасность города", - заявил глава МВД.

Ранее в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". "Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город". "До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать", - говорится в документе.

Отмечается, что талибы не "намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям". "Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну", - говорится в заявлении.

"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех",- подчеркивают в "Талибане".

Теги: #афганистан #кабул
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