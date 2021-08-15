Вблизи Говерлы продолжается поиск потерявшегося ребенка, к поискам привлечено 156 человек и 3 собаки

Вблизи г.Говерла состоянием на утро воскресенья продолжается поиск несовершеннолетнего ребенка, который отстал от группы туристов из Коломыи накануне вечером. К поиску привлечены спасатели, полиция, военные, нацгвардейцы, волонтеры и сотрудники нацпарка, всего 7 групп из 156 человек, а также 3 поисковых собак, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:

- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 единиц техники (из них 1 квадрокоптер);

- Нацполиция - 37 человек, 4 единицы техники и 1 собака;

- НГУ - 30 человек и 2 единицы техники;

- ВСУ - 11 человек;

- волонтеры - 13 человек и 2 единицы техники;

- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 единица техники.

В информации отмечено, что на месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.