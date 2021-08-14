Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино заявил, что страна готова принять до 20 тыс. афганских беженцев из "группы риска", которым при захвате власти в Афганистане движением "Талибан" угрожает опасность.

"Ситуация в Афганистане душераздирающая, и Канада не будет бездействовать", - заявил министр на пресс-конференции.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, государственные служащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными представителями.

По словам Мендичино, несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто в пятницу.

Канадский министр иностранных дел Марк Гарно накануне написал в своем твиттере, что Канада "в долгу перед афганцами, и мы продолжим наши усилия по обеспечению их безопасности".

Он также заявил: "Защита посольства Канады и наших сотрудников является нашим главным приоритетом".

Как сообщалось, Канада приступает к эвакуации своего посольства в Афганистане. Правительство, как и США, направит в Кабул подразделение спецназа, которое будет обеспечивать безопасность сотрудников дипмиссии в процессе его эвакуации и до закрытия.