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05:12 14.08.2021

В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

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В Киеве перекроют центр в связи с проведением парада войск 24 августа в День Независимости Украины

В Киеве 24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ограничение запланировано во время движения колонны к месту проведения парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости.

В частности, это ул. Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича - ул. И. Федорова.

После прохождения ул. Крещатик перекроют следующие улицы: пл. Европейская, Владимирский спуск, Боричев спуск, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, ул. Набережно-Луговая, ул. Межигорская, ул. Новоконстантиновская, ж/д станция разгрузки "Почайна", Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Глыбочицкая, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Саксаганского, ул. Верхний Вал.

Отмечается, что также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах: ул. Институтская, ул. Ольгинская, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого, ул. Заньковецкой, ул. Липская, ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского, Майдан Независимости, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Костельная, ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры.

Как сообщается, в тот же день, с 08:00 до окончания мероприятий временно закроют на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта на 2 часа.

 

 

Теги: #киев #ограничение #транспорт
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