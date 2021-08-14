В Киеве разоблачили женщину, которая присвоила 600 тыс. грн в афере с онлайн-знакомствами - киберполиция

Сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями столичной Национальной полиции разоблачили злоумышленницу, которая получила 600 тыс. грн в результате аферы на сайте знакомств.

"Женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот "человек", по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест. Для уплаты штрафа фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 000 гривен и перечислить деньги на счет злоумышленницы", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.