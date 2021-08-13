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18:22 13.08.2021

ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

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ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми

Всемирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает прививаться, заявила представитель ВОЗ Фаделя Хаиб.

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она в пятницу на пресс-конференции.

По ее словам, вакцины - это "одно из средств, которые есть в наличии".

Ранее эксперты ВОЗ неоднократно заявляли о том, что лишь вакцинаций недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость совмещать вакцинацию с санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.

 

Теги: #вакцинация #covid_19 #воз
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