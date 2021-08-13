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17:59 13.08.2021

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

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Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с участием известного украинского спортсмена и народного депутата в центре Киева.

"13 августа во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, который произошел с ним в центре столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Ранее в пятницу депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк сообщил в Facebook, что неизвестные молодые люди подошли к нему в центре Киева (Печерск) и пытались спровоцировать конфликт.

"Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но ...1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! 2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! 3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь для его прославления?!" - написал Беленюк.

Теги: #беленюк #инцидент
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