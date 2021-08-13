События

17:36 13.08.2021

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

2 мин читать
ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе из-за непредоставления необходимых документов.

"14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе. Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн. Подписей украинский в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии. ЦВК не получила эти документы и прекратила инициативы", - сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Также прекращаются полномочия официальных наблюдателей на референдум.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района.

Зарегистрированные инициативные группы планировали организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

"Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30%?"

"Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

"Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины?";

"Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса в Украине?";

"Поддерживаете ли вы легализацию наркотика марихуана в Украине?".

 

Теги: #инициативы #референдум #прекращение #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 06.08.2021
Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций Евросоюза

Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций Евросоюза

11:16 20.07.2021
Депутаты предлагают Раде обязать инициативные группы по проведению всеукраинских референдумов подавать электронные подписные листы в ЦИК

Депутаты предлагают Раде обязать инициативные группы по проведению всеукраинских референдумов подавать электронные подписные листы в ЦИК

12:46 30.06.2021
ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

15:11 28.06.2021
Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

19:10 26.06.2021
Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

16:49 25.06.2021
Проведение референдума по Донбассу может повлечь угрозу для государственности Украины – политологи

Проведение референдума по Донбассу может повлечь угрозу для государственности Украины – политологи

22:08 24.06.2021
Зеленский допускает проведение референдума по Донбассу, если урегулирования конфликта не удастся достигнуть в Нормандском формате, с Россией и США

Зеленский допускает проведение референдума по Донбассу, если урегулирования конфликта не удастся достигнуть в Нормандском формате, с Россией и США

22:29 20.06.2021
Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

16:37 18.06.2021
В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

09:24 15.06.2021
ЦИК предлагает сократить количество избирательных округов в Украине

ЦИК предлагает сократить количество избирательных округов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн

Меркель 20 августа посетит Россию, 22 августа - Украину, сообщили в правительстве ФРГ

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября

Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Фриз инициировала перевод и озвучила первую серию фильма о шпионаже РФ на Балканах

Разведслужбы США предупредили Байдена о попытках РФ повлиять на выборы 2022 - CNN

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения в подготовке к новому учебному году у 65% школ

МИД Украины получило ноту от Грузии из-за организации украинской турфирмой путешествий на территорию Абхазии

Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн

На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет привиться вакцинами CoronaVac и Moderna – КГГА

На Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током, когда она забралась на крышу товарняка ради селфи

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА