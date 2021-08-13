События

16:13 13.08.2021

Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

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Нетрезвый российский наемник на Донбассе открыл стрельбу по своим и применил гранату, погибло 4 наемника и 3 жителя – ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о совершении российским наемником на Донбассе преступления, в результате которого погибло семь человек, трое из которых - гражданские лица.

"На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса т.н. "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей", - говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины в пятницу.

В нем отмечается, что в данный момент Цуприка разыскивают. Это также подтверждают перехваченные украинскими разведчиками переговоры российских наемников.

Теги: #наемник #гур #жертвы #донбасс
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