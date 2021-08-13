На Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током, когда она забралась на крышу товарняка ради селфи

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 16-летней девушки, которую ударило током на железнодорожной станции Купянск-Узловой (Харьковская обл).

"Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушку с ожогами конечностей доставили в ожоговое отделение Харьковской больницы скорой и неотложной помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Аслана Цогоева, сейчас пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.