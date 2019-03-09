Товарняк сбил насмерть мужчину вблизи Купянска - полиция

Полиция устанавливает личность мужчины, сбитого насмерть грузовым поездом вблизи г.Купянск Харьковской области.

"Грузовым поездом сообщением "Купянск-Сортировочный-Тополя" на неосвещенном участке был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет. По словам машиниста, парень сидел на левой колее, на сигналы высокой громкости поезда не реагировал", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из-за происшествия задержка движения поезда составила около часа.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.