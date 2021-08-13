Резников выступает за увеличение помощи США для гуманитарных проектов в Украине

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступает за увеличение помощи со стороны США для гуманитарных проектов, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц.

"Алексей Резников поднял вопрос об увеличении помощи для гуманитарных проектов, особенно в отношении внутренне перемещенных лиц и украинского населения, проживающего в территориальных громадах, находящихся вблизи или разделены линией соприкосновения, а также вопросы, связанные с разминированием", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по результатам встречи Резникова с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Азрой Зея и исполняющим обязанности помощницы госсекретаря по вопросам населения, беженцев и миграции Нэнси Иззо Джексон.

Стороны также подчеркнули свое стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках американских программ помощи населению, пострадавшему от войны.