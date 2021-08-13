"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт участка дороги Р-33 в Одесской области

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" завершила ремонт очередного участка дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка.

Согласно сообщению на официальной Facebook-странице президентской программы "Большое строительство", до недавнего времени эту автодорогу регионального значения называли одной из наиболее поврежденных.

"Протяженность восстановленного участка составляет 9 км (км 369 - км 378), он граничит с первым отремонтированным участком дороги Р-33, который соединяет села Степановку и Розалевку", - указано в сообщении.

Дорога Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка проходит по территории Винницкой и Одесской области, к международному пункту пропуска "Кучурган" на границе с республикой Молдова.

"В 2020 году ремонтные работы продолжались на семи участках автомобильной дороги Р-33 Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Великая Михайловка, общей протяженностью 77 км. В 2021 году отремонтируют три участка, протяженностью 35 км. На одном участке работы уже завершены. Еще на двух участках дороги ведутся проектные работы - 43 км", - отмечается в сообщении.

Полностью завершить ремонт дороги Р-33 планируют в 2022 году.

Как сообщалось, ранее координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до конца текущего года по президентской инфраструктурной программе отремонтируют и построят 4,5 тыс. км дорог государственного значения и 2 тыс. км - местного.