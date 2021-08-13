Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

Украина использует все возможности, включая влияние других ядерных государств, для сдерживания активности Российской Федерации в оккупированном Крыму, связанной с размещением ядерного оружия, заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы давно поднимали вопрос о том, что в оккупированном Крыму происходит активность (Российской Федерации – ИФ), связанная с ядерным оружием. Наших партнеров мы об этом информируем и, безусловно, будем продолжать это делать, не только с целью информирования, но и с целью применения контрмер", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что размещение ядерного оружия в Крыму - это не локальный и даже не региональный вопрос, а глобальная угроза.

"Мы будем использовать все возможности, в том числе влияние других ядерных государств на Российскую Федерацию для того, чтобы сдерживать такую активность", - подчеркнул дипломат.