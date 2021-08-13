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01:20 13.08.2021

Еврокомиссия осудила новый польский закон о СМИ

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Европейская комиссия подвергла критике новый польский закон о средствах массовой информации и призвала ЕС принять меры по защите свободы прессы.

"Сильные демократии приветствуют плюрализм СМИ и разнообразие мнений, а не борются с ними. Законопроект о телерадиовещании в Польше дает негативный сигнал. Нам нужен закон о свободе СМИ во всем ЕС, чтобы защищать свободу СМИ и поддерживать верховенство права", - написала в четверг в твиттер зампред Европейской комиссии Вера Юрова, которая курирует вопросы защиты европейских ценностей.

Противоречивый законопроект приняла в среду нижняя палата польского парламента 228 голосами "за", 216 "против" и 10 воздержавшихся. Теперь он передается на голосование в сенат.

Законопроект усиливает ограничения и контроль над польскими вещательными компаниями, в частности, запрещает владеть ими организациям, находящимся вне Европейского экономического пространства (ЕАП).

Противники законопроекта говорят, что он нацелен на TVN24 - новостной канал, который часто критикует правительство и правящую партию "Право и справедливость" (PiS). Канал принадлежит американской компании Discovery Inc., которой, согласно новому закону, будет запрещено продлевать лицензию на вещание, срок действия которой истекает в сентябре. США, один из ключевых союзников Польши, поспешили осудить принятие закона.

 

Теги: #сми #ес #польша #закон
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