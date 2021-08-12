Чета Зеленских провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой провели национальную паралимпийскую сборную Украины на 26-летние Паралимпийские игры в Токио (Япония), отметив, что теперь это войдет в традицию, сообщила пресс-служба главы государства.

"Прежде всего, думаю, нужно извиниться перед вами от нашего государства, от института Президента за то, что ни разу за все эти годы во время проводов наших паралимпийцев как на летние, так и на зимние ни один Глава государства не был лично присутствовать. Я считаю, что это стыдно, но мы все исправим. Для меня и для моей жены быть здесь - это честь. Вы - наша гордость и слава нашего спорта, нашей страны Украины, нашей воли и духа. И каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Зеленский отметил, что за все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины получила 374 медали, и выразил уверенность, что после Паралимпиады в Токио их будет более 400.

Глава государства также отметил символичность даты начала 26-летних Паралимпийских игр - 24 августа, день 30-й годовщины независимости Украины.

"Независимо от результата, я считаю, что все вы - уже чемпионы, уже победители. И все эти 30 лет вы одни из тех, кто подпитывал нашу независимость и вдохновлял нашу страну никогда не сдаваться. Поэтому я вам очень благодарен, как и каждый украинец. И я верю, что вы еще раз подтвердите это в ближайшие две недели в Японии", - отметил он.

Зеленский призвал украинское правительство, местное самоуправление и профильные ведомства как можно быстрее решить вопрос профессиональной летней базы для украинских паралимпийцев, которая "никогда не должна иметь никаких проблем с финансированием".

"Это - наша обязанность в знак уважения ко всему, что вы делаете для нашей страны. Еще раз я искренне желаю вам успехов в Токио! Вдохновляйте! Заряжайте! Побеждайте! Мы будем поддерживать вас все вместе, всем сердцем и ждать всем народом" - добавил президент.