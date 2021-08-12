Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с долгами по зарплате

Сотрудники городской больницы Сосновки Червоноградского района (Львовская обл.) объявили голодовку на рабочем месте в связи с задолженностью по зарплате, начиная с апреля 2021 года, сообщила глава первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза медицинских работников Украины Сосновской городской больницы Оксана Гладун.

"Медики КП "Городская больница Сосновского горсовета" приняли решение голодовать до выполнения требований медработников", – написала она на своей странице в фейсбуке.

В комментариях к этому посту еще один врач больницы Людмила Ярович дополнила: "Нас 18 сотрудников, объявивших голодовку. Мы боремся за интересы всего коллектива".

Также Оксана Гладун обнародовала скан фотографии с требованиями работников больницы, принятых на общем собрании, проведенном 11 августа.

В частности, медики требуют выплаты задолженности по зарплате по июль 2021 года включительно, "ковидных" доплат, а также оздоровительных выплат за текущий год.

Также они требуют пересчета зарплат за 2020 год, которые, по их мнению, рассчитывали неправильно, и выплаты компенсаций за потерю части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты.

"До момента выполнения требований работников больницы, медики будут голодовать на рабочих местах", - указано в обнародованном документе.