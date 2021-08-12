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19:52 12.08.2021

Глава Минобороны Литвы: переписка МИД была украдена хакерами в ноябре прошлого года, нынешняя атака не увенчалась успехом

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Глава Минобороны Литвы: переписка МИД была украдена хакерами в ноябре прошлого года, нынешняя атака не увенчалась успехом

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что хакерская атака, о которой сообщалось в среду, была безуспешной, а переписка МИД была украдена во время взлома в ноябре прошлого года.

"Мы хотим уточнить, что кибернетический взлом был произведен в ноябре прошлого года. Кибератаку также пытались устроить вчера, но она не была успешной", - сказал министр в четверг агентству BNS.

Он связывает этот взлом с Россией. "Эти активно действующие в нашем регионе группировки хакеров, которые устраивают кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны со спецслужбами России", - сказал Анушаускас.

"Я думаю, что да", - ответил он на вопрос, связывает ли он и этот выпад с Россией.

О произошедшем в ноябре литовские ведомства не сообщали.

В четверг новостные порталы lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах сообщают о кибератаке на МИД Литвы. По их словам, украдено более полутора миллионов единиц переписки министерства с послами в зарубежных странах, партнерами по НАТО, а некоторые документы - с грифом "Секретно". Как утверждают хакеры, в переписке литовские дипломаты раскрыли тайны США против Европы - преимущественно относительно газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). В частности, по их словам, в письмах также обсуждаются отношения с Белоруссией и Китаем.

Анушаускас сообщил, что не может подтвердить аутентичность документов, кроме того, часть их засекречена.

"Когда происходит утечка какой-то информации, следует знать, что существует риск включения в содержание документов и фейковых новостей, недостоверных данных, которые могут быть сфальсифицированы", - сказал министр обороны.

По его словам, украдено немного документов. "По оценкам специалистов, это не должен быть период десятилетий. Это должен быть небольшой период", - отметил он.

Он заявил, что после взлома в ноябре МИД были представлены рекомендации, как организовать систему кибербезопасности, чтобы инциденты не повторились.

По его словам, рекомендации проведены в жизнь.

"Предпринятый вчера неудачный выпад может быть тому доказательством", - подчеркнул Анушаускас.

Он добавил, что несмотря на то, что документы были украдены в ноябре, об этом было сообщено только в эти дни, когда в Литве происходили политические волнения.

"Так могут преследоваться самые разные цели - дестабилизации ситуации, репутационного вреда", - сказал он.

МИД Литвы сообщил в среду о попытке информационно-кибернетической атаки, о которой были информированы соответствующие ведомства.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в интервью delfi.lt, что во время кибератаки на МИД республики могла произойти утечка засекреченной информации, наносящая ущерб союзникам Литвы.

По его словам, утечка этой информации "может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников". "Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть", - добавил президент.

Советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД Литвы во время кибератаки.

Теги: #минобороны #литва #кибератака
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