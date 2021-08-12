В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

В Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) направляется очередное информационное сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Отправляем в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное информационное сообщение, касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым", - написала генпрокурор на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Венедиктовой, Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву общественных организаций "Региональный центр прав человека", "Евромайдан-Крым" и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств присвоения и разрушения объектов культурного наследия.

"Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г.Севастополь, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняется как национальным законодательством, так и международным правом", - отметила генпрокурор.

Он пояснила, что в МУС передаются доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей для приобщения материалов к его расследованию, которое, как надеется Венедиктова, может начаться уже в ближайшее время.

"В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г.Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г.Керчь", - рассказала генпрокурор.

По ее словам, в информсообщении также отмечены многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Кроме того, как сообщила Венедиктова, в направляемом сообщении подробно описаны другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым: незаконный оборот предметов культуры, преступная халатность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок.

Генпрокурор указала, что десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены и вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" и Крымского моста, что способствует дальнейшей милитаризации полуострова.

"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", - акцентировала внимание генпрокурор.

Он также напомнила, что в настоящее время органами правопорядка АР Крым и г.Севастополь осуществляется расследование в 23 уголовных производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.