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12:56 12.08.2021

Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

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Чернобыль принял 32 тыс. туристов с начала года

Чернобыльскую зону отчуждения с начала года посетило 32 тыс. туристов, сообщил помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

По его словам, данные актуальны на 11 августа. Ранее в 2019 году планировалось достичь показателя 1 млн туристов в год, однако в 2020 году туристический поток сильно сократился.

"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тыс., но вряд ли достигнем результатов 2019 года, с 124 тыс. туристов", – сказал Гарник в ходе круглого стола о сохранении объектов Припяти и Дуги в Чернобыле в четверг.

Как сообщалось, в феврале-2021 Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения подписали меморандум о развитии посещения территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Теги: #чернобыль #туризм
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