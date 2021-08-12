Контрразведка СБУ сообщает о задержании агента российской военной разведки

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, временно проживающего в Украине, который по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения операции Объединенных сил для сбора разведывательной информации.

Как сообщается на сайте СБУ в четверг, за эти действия агент он получал денежное вознаграждение. "Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпиона задержали "на горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК.