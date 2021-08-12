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06:44 12.08.2021

В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одной участницы схемы "Завода "Краян"

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В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одной участницы схемы "Завода "Краян"

В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одной участницы по делу "Завода "Краян", количество обвиняемых по делу возросло до 12 человек, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"НАБУ и САП закончили расследование в отношении еще одной участницы схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". 11 августа 2021 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт, составленный детективами Национального бюро, в суд", – говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ в среду.

Подчеркивается, что действия обвиняемой, которая выполняла роль пособницы преступной деятельности, которая заключалась в координации действий между участниками преступления, квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (пособник преступления; присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах) УК Украины.

"Таким образом, общее количество обвиняемых по этому делу возросло до 12 человек. Среди них - Одесский городской голова и его заместитель, депутат Одесского городского совета, руководитель и заместитель руководителя Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, адвокат, физические лица. Относительно 10 из них дело слушается в ВАКС, по одной обвиняемой дело закрыли в связи со смертью", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По итогам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 года не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

В марте 2018 года Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

САП 8 октября 2018 года направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Труханова.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе". В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

11 февраля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отмене приговора Малиновского райсуда Одессы и отменила постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

Теги: #краян #набу
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