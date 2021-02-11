Апелляция ВАКС отменила оправдательный приговор и направила на новое рассмотрение дело одесского "Краяна"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об отмене приговора Малиновского районного суда города Одессы, которым был оправдан мэр Одессы Геннадий Труханов и других лица по т.н. делу одесского "Краяна" и отменила постановление о закрытии производства в отношении юридического лица.

Как сообщает пресс-служба САП, суд учел обнаруженные ошибки, допущенные при принятии решения судом первой инстанции, на которые указывал в апелляционной жалобе прокурор, и постановил удовлетворить апелляционные требования прокурора в полном объеме. Постановлением коллегии судей Апелляционной палаты ВАКС дело направлено на новое рассмотрение в ВАКС.

"Указанное постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что городской голова Одессы и другие лица обвинялись в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По итогам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 года не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

В марте 2018 года Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

САП 8 октября 2018 года направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Труханова.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе". В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.