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20:33 11.08.2021

Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

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Швейцария ввела новые санкции против Беларуси, в том числе в финансовой сфере

Швейцария в среду вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Беларуси, введя контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

"Федеральный совет сегодня объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси. Они включают контроль на торговлю определенными товарами и ограничения в финансовом секторе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

В документе указывается, что новые меры вступили силу в среду в 18:00 по местному времени.

Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Беларуси последовал за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Новые санкции вводятся в отношении товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи".

Кроме того, новые меры "ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции".

Что касается финансового сектора, Федеральный совет вводит ограничения на "предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям".

Кроме того, Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

Теги: #швейцария #санкции #беларусь
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