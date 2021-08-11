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17:09 11.08.2021

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

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Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечает, что заявление вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о возможности развертывания сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещения американских подразделений на территории Украины в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной следует в настоящее время расценивать не как конкретные намерения, а как его рассуждения о возможности усиления безопасности страны.

"Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине – это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз", - сказал Никифоров на брифинге в среду.

По его словам, этот вопрос зависит также от консенсуса в украинском обществе, желания самого НАТО и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно раздразнят нашего северного соседа". "Поэтому это, я думаю, просто размышления о том, как нам усилить нашу безопасность, безопасность в Украине, безопасность в регионе", - добавил пресс-секретарь главы государства.

При этом на вопрос, планирует ли глава Украинского государства Владимир Зеленский поднимать соответствующий вопрос в ходе своей поездки в Вашингтон и на встрече с американским руководством, Никифоров ответил: "Касательно намерений президента я комментировать не могу; если такой вопрос поднимается, мы сообщим вам, я имею в виду, во время переговоров, сообщим пост-фактум".

Теги: #военные #никифоров #американцы
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