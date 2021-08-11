Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года" с целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Стратегия предполагает информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижение критериев членства в НАТО.

Этим указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии. Реализовать ее планируется в четыре этапа. Среди прочего, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.