События

16:30 11.08.2021

Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

1 мин читать
Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года" с целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Стратегия предполагает информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижение критериев членства в НАТО.

Этим указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии. Реализовать ее планируется в четыре этапа. Среди прочего, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #стратегия #указ #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 11.08.2021
Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

11:11 09.08.2021
Вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, уже в принципе решен – посол Британии

Вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, уже в принципе решен – посол Британии

14:15 04.08.2021
Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

Правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности

16:39 02.08.2021
Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

Кулеба призвал определить четкую "дорожную карту" вступления Украины в НАТО и ЕС

18:52 30.07.2021
Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

10:54 30.07.2021
Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО Наталью Галибаренко

15:55 29.07.2021
Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, лишенных наград из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам - указ

Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, лишенных наград из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам - указ

14:53 29.07.2021
Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

14:48 29.07.2021
Украинские пограничники на учениях "Cossack mace – 2021" отработали восстановление контроля над границей при поддержке ВСУ и партнеров из НАТО

Украинские пограничники на учениях "Cossack mace – 2021" отработали восстановление контроля над границей при поддержке ВСУ и партнеров из НАТО

19:57 27.07.2021
Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Указы о назначении Залужного главнокомандующим ВСУ и увольнении с должности Хомчака опубликованы на сайте президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

Выговский возглавил полицию Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-секретарь Зеленского: заявление Резникова о размещении американских подразделений в Украине - размышления, а не намерение

Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

Границы украинских громад появились на публичной кадастровой карте

На Донбассе боец ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими наемниками

СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

Украинско-американская ракета Antares второй раз в 2021 г. вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

В справившейся с лесными пожарами Турции начались наводнения

Львовская облкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендует поселять в общежития только вакцинированных студентов

В Испании и Португалии готовятся к аномальной жаре и к лесным пожарам

Правительство согласовало увольнение Тимчук с должности главы Харьковской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА