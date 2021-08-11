Украинско-американская ракета Antares второй раз в 2021 г. вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Украинско-американская ракета среднего класса "Антарес" в среду успешно запустила на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции (МКС), это второй успешный пуск в этом году, сообщил Минстратегпром.

Ведомство отметило, что первая ступень ракеты изготовлена в Украине по заказу главного разработчика ракеты-носителя – корпорации Northrop Grumman.

Разработчиком основной конструкции первой ступени выступило ГП "КБ "Южное", изготовило ГП "ПО ЮМЗ" совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧеЗаРа", "РАПИД" (Чернигов).

Минстратегпром уточнил, что ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для МКС.

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский напомнил, что с 2013 года ракета-носитель "Антарес" совершила уже 15 стартов, 14 из которых успешные.

"Проект "Антарес" – это один из ярких примеров успешного сотрудничества украинских и американских инженеров, которым удалось в короткие сроки создать надежную ракету-носитель для доставки полезного груза на МКС", - отметил Уруский.