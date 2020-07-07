Украинские специалисты в США приступили к подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес" – СНБО

Украинские специалисты приступили к работе над подготовкой к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес", сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В апреле этого года группа сотрудников ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" ЛТД отбыли в США для участия в работах по подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Антарес", которой уже в сентябре этого года планируется доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA. После двухнедельного карантина в США группа в полном составе приступила к выполнению работ по программе", - указывается в сообщении.

Отмечается, что 19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс, вернулись в Украину. Один из специалистов остался в США для выполнения плановых работ. Кроме того, в начале июля в США прилетели еще два украинских специалиста, и в ближайшее время ожидают прибытия еще трех специалистов по системе контроля заправки.

"Организация перелета украинских специалистов, в частности в части принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет, стала возможной благодаря в том числе поддержке и межведомственной координации совместных действий Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщают в СНБО.