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10:40 11.08.2021

Bees Airline с 30 августа запускает рейсы из Киева в Самарканд

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Bees Airline с 30 августа запускает рейсы из Киева в Самарканд

Авиакомпания Bees Airline (Киев) c 30 августа запускает регулярные рейсы из Киева в Самарканд (Узбекистан).

Как сообщил журналистам генеральный директор компании Евгений Хайнацкий, анонсируя данное направление, рейс будет выполняться один раз в неделю по понедельникам.

По его словам, в настоящее время билеты продаются до конца летнего периода - до ноября.

"Увеличится ли количество частот, будет зависеть от динамики продаж, желания наших граждан летать в ту сторону и узбеков - летать в Украину", - сказал Хайнацкий.

В настоящее время рейсы в Самарканд не выполняет ни один украинский авиаперевозчик.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года.

Свой первый чартерный рейс Bees Airline осуществила 18 марта 2021 года из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.

Базовый аэропорт Bees Airline - международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.

Самарканд - второй по величине после Ташкента город в Узбекистане и самый крупный по значению в центральной части Шелкового пути. Самарканд был выдающимся исламским центром научных исследований. Мечеть Биби Ханум - самая известная достопримечательность города.

Теги: #киев #рейсы #самарканд #транспорт
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