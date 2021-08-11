Экс-топчиновника подозревают в 78-миллионных убытках государству

В г. Киев завершено досудебное расследование по обвинению экс-заместителя председателя правления одного из государственных публичных акционерных обществ в растрате 78 млн гривен государственных средств, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Должностное лицо осуществляло деяльность в государственной компании, занимающейся предоставлением промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники аграрным производителям на условиях финансового лизинга. Действуя в сговоре с руководителями двух подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, чиновник совершил растрату государственных средств, образовав документальную видимость приобретения в указанных обществ агропромышленного оборудования для передачи в лизинг, которое фактически государственной компании никогда не передавалось", - указано в сообщении.

Отмечается, что государственной компании нанесен ущерб на сумму свыше 78 млн гривен.

Как сообщается, обвинительный акт направлено в суд, а на имущество экс-чиновника наложен арест.