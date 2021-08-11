События

05:29 11.08.2021

Экс-топчиновника подозревают в 78-миллионных убытках государству

1 мин читать
Экс-топчиновника подозревают в 78-миллионных убытках государству

В г. Киев завершено досудебное расследование по обвинению экс-заместителя председателя правления одного из государственных публичных акционерных обществ в растрате 78 млн гривен государственных средств, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Должностное лицо осуществляло деяльность в государственной компании, занимающейся предоставлением промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники аграрным производителям на условиях финансового лизинга. Действуя в сговоре с руководителями двух подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, чиновник совершил растрату государственных средств, образовав документальную видимость приобретения в указанных обществ агропромышленного оборудования для передачи в лизинг, которое фактически государственной компании никогда не передавалось", - указано в сообщении.

Отмечается, что государственной компании нанесен ущерб на сумму свыше 78 млн гривен.

Как сообщается, обвинительный акт направлено в суд, а на имущество экс-чиновника наложен арест.

Теги: #госсредства #прокуратура #хищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 10.08.2021
Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

19:03 10.08.2021
Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

Киевские правоохранители рассматривают возможность изъятия автомобилей, дрифтовавших на Софийской площади – прокуратура

10:44 10.08.2021
Суд приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего, который передавал т.н. "ДНР" данные о подразделениях ВСУ в зоне ООС

Суд приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего, который передавал т.н. "ДНР" данные о подразделениях ВСУ в зоне ООС

18:44 06.08.2021
Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

Обвиняемых в похищении активистов Луценко и Вербицкого в 2014 году могут освободить из-под стражи из-за нарушений процессуального законодательства – Офис генпрокурора

18:26 06.08.2021
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

14:19 06.08.2021
Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

Правоохранители в расследовании дела Чауса должны наладить сотрудничество и оставаться в юридичкеской плоскости - Венедиктова

14:18 06.08.2021
Венедиктова ожидает в августе завершения третьей экспертизы в рамках расследования Иловайской трагедии

Венедиктова ожидает в августе завершения третьей экспертизы в рамках расследования Иловайской трагедии

13:50 06.08.2021
В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

В СБУ и Нацполиции будут созданы "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ - Венедиктова

13:35 06.08.2021
Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

11:46 31.07.2021
Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 27 млн грн, задержан заммэра - НАБУ

На Донбассе с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских военных – ОТГ "Восток"

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Нацполиция разоблачила злоупотребления ГПЗКУ, идут обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный комиссар ООН по правам человека призвала талибов вернуться за стол переговоров

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили почти 52 тыс. взрывоопасных предметов

КНДР не отвечает на звонки Южной Кореи по линиям связи второй день подряд

Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

В Лондонском Тауэре появился первый украиноязычный аудиогид – Офис президента

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

Facebook удалила около 300 созданных в РФ аккаунтов, связанных с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Символическая синагога в "Бабьем Яру" может получить престижную международную награду

Киев разработал электронную систему получения спецпропусков в общественный транспорт в случае их введения – первый вице-мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА