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12:23 10.08.2021

Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

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Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева - адвокат

Дзержинский райсуд Харькова вынес оправдательный приговор по делу в отношении экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрея Алимпиева, обвинявшегося в халатном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК Украины).

"Прокуратура требовала 6 лет лишения свободы. Но суд снял абсолютно все незаконные обвинения, которые были выдвинуты военной прокуратурой Харьковского гарнизона в отношении генерал-майора Алимпиева", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат Алимпиева Максим Журавлев.

Он добавил, что на решение суда может быть подана апелляция в течение 30 дней.

"Надеюсь, что, если такая апелляция будет подана, апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений", - сказал Журавлев.

По его словам, после того, как оправдательный приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника ХНУВС Андрея Алимпиева.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

20 ноября 2017 года Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн.

16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО.

15 февраля 2018 года адвокат Алимпиева Максим Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

8 ноября 2018 года Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Позднее дело было переквалифицировано на ч.3 ст.425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.

В начале февраля 2019 года обвинительный акт в отношении Алимпиева был направлен в Дзержинский районный суд Харькова.

Теги: #университет #харьков #алимпиев #суд #растрата
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