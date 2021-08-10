Суд приговорил к 6 годам лишения свободы военнослужащего, который передавал т.н. "ДНР" данные о подразделениях ВСУ в зоне ООС
Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 6 годам лишения свободы украинского военнослужащего, который признан виновным в содействии деятельности террористической организации и незаконном обращении с оружием, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал участнику террористической организации "ДНР" информацию об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, местах дислокации, задачах, проведении учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных сил Украины на территории проведения операции Объединенных сил", - указывается в сообщении.
Военнослужащий передавал эти данные участнику террористической организации "ДНР", который выполнял задачи по сбору информации разведывательного характера от так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".
Также доказано, что военнослужащий приобрел, носил и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы без соответствующего разрешения.
В настоящее время обвинительный приговор не вступил в законную силу.