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09:43 10.08.2021

Количество сделанных в Киеве прививок от Covid-19 превысило миллион - горадминистрация

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Количество сделанных в Киеве прививок от Covid-19 превысило миллион - горадминистрация

В Киеве сделано 1 млн 7 тыс 513 прививки от коронавирусной инфекции Covid-19, в частности, только за последние сутки сделано 25 тыс 388 прививок, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

"Киев - безоговорочный лидер вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 тыс 600 человек, вторую - более 372 тыс 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией можно больше людей… Сегодня для жителей столицы доступны вакцины для первой дозы - CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинации AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему helsi.me.

"Если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично - немедленно обратитесь к руководителю учреждения. Если таким образом вопрос не удалось решить - звоните на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91. Для решения этой проблемы вам нужно сообщить оперативному дежурному полное название учреждения, фамилия руководителя медучреждения и свои координаты", - объяснил Поворозник.

 

 

Теги: #киев #коронавирус #кгга
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