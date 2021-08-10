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08:20 10.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 781 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровел 1390 человек, 24 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 781 новый случай заболевания Сovid-19, выздоровел 1390 человек, 24 летальных случая

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 781 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 1390 человек, 24 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксировано 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37 медработников - 28). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 335 человек, летальных случаев – 24, выздоровели - 1390 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 9 августа за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 260 232 человека, выздоровели 2 192 592 человека, летальных случаев - 53 124.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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