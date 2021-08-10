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06:55 10.08.2021

Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

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Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

Канадские власти в понедельник сняли запрет на въезд жителей США в Канаду, но при условии, что въезжающие полностью вакцинированы от COVID-19, а также сдали отрицательный тест на коронавирус не менее чем за три дня до поездки, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

Кроме этого, прибывающие должны заполнить детальную анкету в электронном приложении. Разрешены поездки для отпуска, встреч на территории Канады и покупок.

Однако США до 21 августа оставили в силу запрет канадцам на въезд на американскую территорию в случае поездок, не имеющих первостепенное значение. Такие же меры применяются в отношении границы США и Мексики.

AP напоминает, что граница Канады и США была закрыта с марта 2020 года для не являющихся строго необходимыми поездок - с целью замедлить распространение коронавируса.

Однако нынешняя американская администрация, отмечает AP, начинает готовить планы по поэтапному открытию границ. Главным требованием властей будет то, чтобы практически все иностранцы, приезжающие в США, были вакцинированы против COVID-19.

Теги: #сша #вакцинированные #канада #граница
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