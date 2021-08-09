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16:57 09.08.2021

Минкультуры инициирует расследование из-за обвинений преподавателя Университета им.Карпенко-Карого в домогательствах к студенткам

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Минкультуры инициирует расследование из-за обвинений преподавателя Университета им.Карпенко-Карого в домогательствах к студенткам

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует служебное расследование в связи с обвинениями одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им.Карпенко-Карого в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам.

"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам… Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, советского и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Теги: #проверка #актер #домагательство
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